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وزير الطاقة الإسرائيلي ليديعوت أحرونوت: هناك حالة من النضج للتقدم نحو صفقة تبادل لكن تحديد موعدها صعب
آخر الأخبار
2025-07-03 | 02:13
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وزير الطاقة الإسرائيلي ليديعوت أحرونوت: هناك حالة من النضج للتقدم نحو صفقة تبادل لكن تحديد موعدها صعب
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