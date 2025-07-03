الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57130 شهيدا و135173 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

آخر الأخبار
2025-07-03 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57130 شهيدا و135173 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57130 شهيدا و135173 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ارتفاع

حصيلة

العدوان

الإسرائيلي

القطاع

57130

شهيدا

و135173

مصابا

أكتوبر

LBCI التالي
فيروس نادر جدا أوصله إلى الموت... ما حصل مع هذا الرجل مأساوي والسبب: خفاش!
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:01

نتنياهو يتعهد "إعادة جميع الرهائن" في غزة خلال زيارته لكيبوتس "نير عوز"

LBCI
أخبار دولية
12:59

ماكرون بعد اتهام فرنسيين بالتجسس في إيران: "استفزاز" و"خيار عدواني غير مقبول"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025

LBCI
أخبار دولية
12:41

بوتين وترامب ناقشا الوضع في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:41

بوتين وترامب ناقشا الوضع في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
12:34

ماكرون: سأتواصل مع الرئيس الإيرانيّ في شأن هذه القضية ولا أستبعد اتخاذ إجراءات للرد

LBCI
آخر الأخبار
12:08

غارتان على تلة المحمودية ومحيط الريحان

LBCI
آخر الأخبار
12:07

غارة استهدفت محيط زوطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:05

الشرطة الدنمركية: نحقق في شحنة استلمتها السفارة الإسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
2025-05-20

"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

LBCI
خبر عاجل
2025-06-22

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت الإيرانية التي تم استهدافها في أصفهان اليوم لم تكن بها مواد نووية ولا كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

ترابط بين السلاح والتجديد لليونيفيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 3-7-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:11

تطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار في اجتماع لجنة شؤون الخارجية والمغتربين مع السفير الفرنسي

LBCI
أخبار دولية
06:50

العالم ينتظر نتيجة رد حماس... والداخل الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لصفقة الأسرى ورافض لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

محطات عدة لذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع جنوبًا...

LBCI
أخبار لبنان
13:39

ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:54

مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء

LBCI
منوعات
03:27

رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"

LBCI
رياضة
04:30

وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة

LBCI
أخبار لبنان
10:30

موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
10:22

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين

LBCI
خبر عاجل
10:15

مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

LBCI
أخبار لبنان
05:54

المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More