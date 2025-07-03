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البقاع
25
o
الجنوب
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o
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o
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كسروان
30
o
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وزير الخارجية الإيراني: تعاوننا مع وكالة الطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب بديهية تتعلق بالسلامة والأمن
آخر الأخبار
2025-07-03 | 08:44
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وزير الخارجية الإيراني: تعاوننا مع وكالة الطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب بديهية تتعلق بالسلامة والأمن
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