هاكابي ردا على سؤال عما إذا كان وقف إطلاق نار في غزة لمدة 60 يوما اقترحته أمريكا "أمرا محسوما": "نأمل أن يكون الأمر محسوما لكنني أعتقد أن كل شيء سيكون وفقا لما ترغب حماس في قبوله"

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