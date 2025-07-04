الجزيرة: حدث أمني في خان يونس وهبوط مروحيات في موقع الحدث

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قوة اسرائيلية خاصة نفذت من بعد منتصف الليل إنزالا جوياً لمدة 5 ساعات في منطقة يعفور بريف دمشق على بعد نحو 10 كلم من العاصمة السورية ودخلت القوة قرية رخلة في ريف دمشق الغربي قرب الحدود اللبنانية مقابل بلدة يحمر