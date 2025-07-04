الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة

آخر الأخبار
2025-07-04 | 02:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزارة

العدل

التقى

الوزير

نصّار

مكتبه

زيارة

تفقدية

خلالها

أهمية

تحقيق

العدالة

المرحلة

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب
التحكم المروري: انقلاب بيك اب على جسر الرميلة باتجاه الاولي حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:18

باسيل من قصر بعبدا: عندما يعطى السلاح للدولة والجيش يحمينا كلنا ومن البديهي أن يطلب لبنان اليوم حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

LBCI
أخبار دولية
03:54

إصابات جراء انفجار بمحطة وقود في روما

LBCI
آخر الأخبار
03:51

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في حادث عملياتي بشمال قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
03:46

الرئيس عون يلتقي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في قصر بعبدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:18

باسيل من قصر بعبدا: عندما يعطى السلاح للدولة والجيش يحمينا كلنا ومن البديهي أن يطلب لبنان اليوم حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

LBCI
آخر الأخبار
03:51

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في حادث عملياتي بشمال قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
03:46

الرئيس عون يلتقي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في قصر بعبدا

LBCI
منوعات
03:17

أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-26

الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
02:50

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-28

أحراش لبنان برؤية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-03

أوجيرو: عطل طرأ في سنترال عنجر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:17

الشرع خلال اطلاق الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية: تعبّر عن دولة غير قابلة للتجزئة

LBCI
أخبار لبنان
16:30

باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك من أجلها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ذخائرُ القديسة تيريز الطفل يسوع لبنان تجوبُ من الشمال والبقاع إلى الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شاتو كفريا... إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اتصال خاطئ قرار صادم وانقسام داخل التحرير. هذا ما حصل في جريدة الحُرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الدراجات النارية في لبنان... بين الفوضى والحاجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كذبة المقاعد الستة... بالوقائع والأرقام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:54

مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء

LBCI
أخبار لبنان
10:30

موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة

LBCI
رياضة
04:30

وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة

LBCI
أخبار لبنان
10:22

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين

LBCI
أخبار دولية
14:53

إقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة: إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:59

باراك: تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله" يتطلّب مزيجًا من سياسة "الجَزَر والعِصِيّ"

LBCI
خبر عاجل
10:15

مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة

LBCI
أخبار لبنان
05:54

المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More