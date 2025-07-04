الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب

رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات

رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات

الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة