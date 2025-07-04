رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية نتج عنه جريح ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية نتج عنه جريح ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب