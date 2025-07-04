الرئيس عون من قصر العدل: أقول للقضاة احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب

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وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن يكون الجيش مستعدًا سواء على صعيد المخابرات أو العمليات لضمان الحفاظ على تفوق القوات الجوية على طهران ومنع إيران من إعادة بناء قدراتها