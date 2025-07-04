حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أطلع الرئيس عون على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي ووزارتي الخزانة الأميركية والفرنسية

لافروف: رحبنا مع السعودية بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وأكدنا ضرورة استدامة الهدنة

لافروف: رحبنا مع السعودية بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وأكدنا ضرورة استدامة الهدنة

منظمة الصحة العالمية: مستشفى ناصر في غزة يعمل كجناح ضخم لعلاج الإصابات بعد تدفق الحالات التي تصاب في مواقع توزيع الأغذية غير التابعة للأمم المتحدة