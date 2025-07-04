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o
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o
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o
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o
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o
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التحكم المروري: تعطل صهريج تحت جسر خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-07-04 | 06:19
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التحكم المروري: تعطل صهريج تحت جسر خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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