الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشرح المهام المنوطة بها أمام الإعلام

مواكبة لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد، شرحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام الإعلام المهام المنوطة بها في هذا السياق وما تقوم به بالتعاون مع السفارة الألمانية من أجل تطوير قدراتها.



وقد شرح رئيس الهيئة بحضور عدد من أعضائها ومسؤولة تطوير التعاون في السفارة الألمانية أوتا سايمون كيفية عمل الهيئة ولا سيما في مجال المساعدة في تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات ورفع السرية المصرفية ومواجهة أي عمليات فساد مرتقبة في إعادة الإعمار.