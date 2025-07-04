لليوم الثالث... ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في الجنوب

النائب جورج عطالله للـLBCI: الأستاذ رولان خوري شدّد علينا أن لا نتدخّل بملفه أو أن نقوم بأي ردّة فعل ونحترم رغبته رغم رفضنا لذلك

النائب جورج عطالله للـLBCI: الأستاذ رولان خوري شدّد علينا أن لا نتدخّل بملفه أو أن نقوم بأي ردّة فعل ونحترم رغبته رغم رفضنا لذلك

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق من مفتشي الوكالة غادر طهران اليوم بسلام عائدًا إلى مقر الوكالة في فيينا بعد أن ظل هناك طوال مدة الحرب