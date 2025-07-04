الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق من مفتشي الوكالة غادر طهران اليوم بسلام عائدًا إلى مقر الوكالة في فيينا بعد أن ظل هناك طوال مدة الحرب

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