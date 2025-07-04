عطالله للـLBCI: لتسليم السلاح غير الشرعيّ إلى الجيش اللبنانيّ لكي يصبح قادرًا على حماية لبنان

وزير المالية: بحثت مع المدير الاقليميّ للبنك الدوليّ القوانين المُقرّة مؤخرًا والقرض المتعلق بالقطاع الزراعيّ الذي سيوفر قروضًا للشركات الزراعية والمزارعين

وزير المالية: بحثت مع المدير الاقليميّ للبنك الدوليّ القوانين المُقرّة مؤخرًا والقرض المتعلق بالقطاع الزراعيّ الذي سيوفر قروضًا للشركات الزراعية والمزارعين

الرئيس عون مستقبلًا وفد "التوازن الوطني": نشدد على أهمية الوحدة الوطنية ونثني على القيمة المضافة التي يشكلها كل مكون من مكونات لبنان