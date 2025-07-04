عطالله للـLBCI: لن يكون هناك إعادة إعمار بمعزل عن حل مشكلة السلاح غير الشّرعيّ والدولة اللبنانية تضع إعادة الإعمار ضمن أولوياتها لكن لا تملك القدرة على البدء بها

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