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أكسيوس عن مصدر مطلع: ترأمب تحدث هاتفيًا هذا الصباح مع الرئيس الأوكراني والمحادثة كانت جيدة
آخر الأخبار
2025-07-04 | 09:42
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أكسيوس عن مصدر مطلع: ترأمب تحدث هاتفيًا هذا الصباح مع الرئيس الأوكراني والمحادثة كانت جيدة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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