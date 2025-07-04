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وزير العدل لـ جدل: اذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة

آخر الأخبار
2025-07-04 | 14:46
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وزير العدل لـ جدل: اذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة
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وزير العدل لـ جدل: اذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة

 
 
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