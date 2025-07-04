وزير العدل لـ جدل: الكلام عن التماهي مع اسرائيل مخالف للواقع

رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات

رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب