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الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية

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2025-07-04 | 15:50
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الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية
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الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية

 
 
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