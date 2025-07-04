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نحاس لـ جدل: يجب تعديل قانون النقد والتسليف لإعادة خلق الثقة بين المودعين ومصرف لبنان
آخر الأخبار
2025-07-04 | 15:59
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نحاس لـ جدل: يجب تعديل قانون النقد والتسليف لإعادة خلق الثقة بين المودعين ومصرف لبنان
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