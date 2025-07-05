ترامب: قد يكون هناك اتفاق في شأن غزة في حلول الأسبوع المقبل

ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة

ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف