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إحصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و ١٣ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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2025-07-05 | 00:52
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إحصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و ١٣ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم: ٤ قتلى و ١٣ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
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