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مصادر هيئة البث الإسرائيلية: التعديلات المقترحة في رد "حماس" ستشكل تحديًا لصانعي القرار في إسرائيل
آخر الأخبار
2025-07-05 | 01:15
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مصادر هيئة البث الإسرائيلية: التعديلات المقترحة في رد "حماس" ستشكل تحديًا لصانعي القرار في إسرائيل
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