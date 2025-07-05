خواجة للـLBCI: نفّذنا قرار الـ١٧٠١ على أكمل وجه وتقارير اليونيفيل شاهدة على تنفيذنا لكن الجهة الوحيدة غير الملتزمة هي إسرائيل

خواجة للـLBCI: لن نقبل بفكرة التطبيع مع إسرائيل أبدًا وإسرائيل شرٌ مطلق

خواجة للـLBCI: لن نقبل بفكرة التطبيع مع إسرائيل أبدًا وإسرائيل شرٌ مطلق

النائب محمد خواجة للـLBCI: لتبدأ إسرائيل بوقف خروقاتها لكي يسلّم الحزب سلاحه فلو كانت الولايات المتحدة الأميركية جدّيّة لفرضت وقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان وهي ليس بضامنة