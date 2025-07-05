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المكتب الاعلاميّ للرئيس بري: ما يُتداول من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلًا عن زواره هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أيّ موقف نهائيّ

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2025-07-05 | 06:15
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المكتب الاعلاميّ للرئيس بري: ما يُتداول من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلًا عن زواره هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أيّ موقف نهائيّ
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المكتب الاعلاميّ للرئيس بري: ما يُتداول من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلًا عن زواره هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أيّ موقف نهائيّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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