المكتب الاعلاميّ للرئيس بري: ما يُتداول من كلام أو رسائل منسوبة له أو نقلًا عن زواره هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا واللقاءات مستمرة حتى الآن ولم يستجد أيّ موقف نهائيّ

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك