مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عضوا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في عيناتا جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عضوا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في عيناتا جنوبي لبنان

وزير الاوقاف السورية محمد أبو الخير شكري يستقبل المفتي دريان في هذه الاثناء في المحطة الثالثة وما قبل الاخيرة التي ستكون في قصر الشعب