الرئيس عون استقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح

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