الرئيس عون: عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف ولن تكون هناك أي قوة مسلّحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية و"اليونيفيل"

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