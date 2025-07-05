الرئيس بري لـ"الشرق الأوسط": نسعى لموقف موحد خصوصًا بين الرؤساء الثلاثة على أن نأخذ موقف الحزب بعين الاعتبار كما طلب برّاك في ورقته

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