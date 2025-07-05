الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ايلون ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية"
آخر الأخبار
2025-07-05 | 15:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ايلون ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ماسك:
"اليوم
تشكيل
أمريكا
ليعيد
الحرية"
التالي
وصول المفتي دريان إلى سوريا وهو في طريقه والوفد المرافق إلى جامع الامويين
استهداف سيارة في بنت جبيل قرب مستشفى صلاح غندور
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:57
ايلون ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية"
آخر الأخبار
15:57
ايلون ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية"
0
آخر الأخبار
15:45
متحدثة باسم الخارجية الأميركية: حماس مسؤولة عن الهجوم على موقع توزيع لمؤسسة غزة الإنسانية صباح السبت
آخر الأخبار
15:45
متحدثة باسم الخارجية الأميركية: حماس مسؤولة عن الهجوم على موقع توزيع لمؤسسة غزة الإنسانية صباح السبت
0
آخر الأخبار
15:21
الرئيس بري لـ"الشرق الأوسط": نسعى لموقف موحد خصوصًا بين الرؤساء الثلاثة على أن نأخذ موقف الحزب بعين الاعتبار كما طلب برّاك في ورقته
آخر الأخبار
15:21
الرئيس بري لـ"الشرق الأوسط": نسعى لموقف موحد خصوصًا بين الرؤساء الثلاثة على أن نأخذ موقف الحزب بعين الاعتبار كما طلب برّاك في ورقته
0
أخبار دولية
15:17
إعلام إيراني: خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع
أخبار دولية
15:17
إعلام إيراني: خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:45
متحدثة باسم الخارجية الأميركية: حماس مسؤولة عن الهجوم على موقع توزيع لمؤسسة غزة الإنسانية صباح السبت
آخر الأخبار
15:45
متحدثة باسم الخارجية الأميركية: حماس مسؤولة عن الهجوم على موقع توزيع لمؤسسة غزة الإنسانية صباح السبت
0
آخر الأخبار
15:21
الرئيس بري لـ"الشرق الأوسط": نسعى لموقف موحد خصوصًا بين الرؤساء الثلاثة على أن نأخذ موقف الحزب بعين الاعتبار كما طلب برّاك في ورقته
آخر الأخبار
15:21
الرئيس بري لـ"الشرق الأوسط": نسعى لموقف موحد خصوصًا بين الرؤساء الثلاثة على أن نأخذ موقف الحزب بعين الاعتبار كما طلب برّاك في ورقته
0
آخر الأخبار
13:19
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر لإجراء محادثات فيما يتعلق باتفاق محتمل بشأن غزة
آخر الأخبار
13:19
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر لإجراء محادثات فيما يتعلق باتفاق محتمل بشأن غزة
0
آخر الأخبار
13:14
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة
آخر الأخبار
13:14
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-06-05
غارات جديدة تستهدف الضاحية
خبر عاجل
2025-06-05
غارات جديدة تستهدف الضاحية
0
آخر الأخبار
2025-06-12
السفارة الأميركية في البحرين: لا تغير في وضع الموظفين والعمليات والأنشطة مستمرة كالمعتاد
آخر الأخبار
2025-06-12
السفارة الأميركية في البحرين: لا تغير في وضع الموظفين والعمليات والأنشطة مستمرة كالمعتاد
0
خبر عاجل
2025-06-16
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة إضافية إلى إسطنبول والقاهرة وميلانو
خبر عاجل
2025-06-16
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة إضافية إلى إسطنبول والقاهرة وميلانو
0
رياضة
06:00
في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا
رياضة
06:00
في كأس العالم للأندية... دموع وتكريم من لاعبي البرتغال تكريمًا لذكرى جوتا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الوردة السماوية تحلّ في مغدوشة: حيث انتظرت العذراء ابنها تستقبل اليوم تيريزيا الصغيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الوردة السماوية تحلّ في مغدوشة: حيث انتظرت العذراء ابنها تستقبل اليوم تيريزيا الصغيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
عيد الإستقلال الأميركي: بين الإحتفال والإحتجاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
عيد الإستقلال الأميركي: بين الإحتفال والإحتجاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ساحل الشوف... المجارير تغمر الشاطئ على عينك يا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ساحل الشوف... المجارير تغمر الشاطئ على عينك يا دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI ترافق وزير الأشغال في جولة مفاجأة إلى مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI ترافق وزير الأشغال في جولة مفاجأة إلى مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في نيويورك... أطنان من الذهب لدول كبرى قد تتحول الى ورقة ضغط بيد واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في نيويورك... أطنان من الذهب لدول كبرى قد تتحول الى ورقة ضغط بيد واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اقتراح وقف اطلاق النار في غزة: الانتقال الى مرحلة البحث في تفاصيل المفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اقتراح وقف اطلاق النار في غزة: الانتقال الى مرحلة البحث في تفاصيل المفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أبعاد زيارة المفتي دريان الى سوريا...
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أبعاد زيارة المفتي دريان الى سوريا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لطميات عشورائية تحرك الدولة... والسبب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لطميات عشورائية تحرك الدولة... والسبب حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لبنان ينتظر الموفد الاميركي توم باراك والاخير يقول: Let's make Lebanon Great again
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لبنان ينتظر الموفد الاميركي توم باراك والاخير يقول: Let's make Lebanon Great again
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:39
معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا
صحف اليوم
00:39
معلومات "الأخبار": الحزب أبلغ بري ردًا أوليًا
2
خبر عاجل
11:34
معلومات للـLBCI: النقاش بين الوفد اللبناني برئاسة المفتي دريان والشرع كان صريحاً ولم يعطَ المقترح الذي نقله الاعلام الاسرائيلي حول تخلي سوريا عن الجولان لصالح اسرائيل مقابل ضم طرابلس واجزاء من البقاع الى الاراضي السورية أي أهمية اطلاقاً
خبر عاجل
11:34
معلومات للـLBCI: النقاش بين الوفد اللبناني برئاسة المفتي دريان والشرع كان صريحاً ولم يعطَ المقترح الذي نقله الاعلام الاسرائيلي حول تخلي سوريا عن الجولان لصالح اسرائيل مقابل ضم طرابلس واجزاء من البقاع الى الاراضي السورية أي أهمية اطلاقاً
3
أخبار لبنان
03:13
تدابير سير في الضاحية الجنوبية تزامنًا مع إحياء اليوم العاشر من محرّم
أخبار لبنان
03:13
تدابير سير في الضاحية الجنوبية تزامنًا مع إحياء اليوم العاشر من محرّم
4
خبر عاجل
06:12
المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
خبر عاجل
06:12
المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
5
اسرار
00:36
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
اسرار
00:36
أسرار الصحف المحلية ٥-٧-٢٠٢٥
6
أخبار لبنان
02:11
الرئيس سلام ندد بالاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت
أخبار لبنان
02:11
الرئيس سلام ندد بالاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت
7
رياضة
11:00
العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه
رياضة
11:00
العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه
8
أخبار دولية
00:09
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
أخبار دولية
00:09
ترامب: أعتزم زيارة الرئيس الصينيّ وبرنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More