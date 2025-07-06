الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق النبطية وإقليم التفاح والجبل الرفيع وعربصاليم وحبوش وأرنون ويحمر الشقيف

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الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن للمقاومة إلا أن تستمر ولن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان والمنطقة ولن نقبل بالتطبيع وخيارنا حسيني وسنستمر ونواجه