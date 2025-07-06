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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة فالمقاومة حل من الحلول
آخر الأخبار
2025-07-06 | 03:24
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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة فالمقاومة حل من الحلول
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الشيخ نعيم قاسم: مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع
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