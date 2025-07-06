الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة فالمقاومة حل من الحلول

الشيخ نعيم قاسم: مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع

الشيخ نعيم قاسم: مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع

الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن للمقاومة إلا أن تستمر ولن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان والمنطقة ولن نقبل بالتطبيع وخيارنا حسيني وسنستمر ونواجه