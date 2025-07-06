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الخارجية السويسرية: إعادة فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت منذ 20 حزيران

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2025-07-06 | 04:58
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الخارجية السويسرية: إعادة فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت منذ 20 حزيران
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الخارجية السويسرية: إعادة فتح سفارتنا في طهران بعد إغلاق موقت منذ 20 حزيران

 
 
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