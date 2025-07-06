الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمبري: تقييمنا يشير إلى أن السفينة التي تعرضت لهجوم ينطبق عليها المعايير التي حددها الحوثيون لاستهداف السفن

آخر الأخبار
2025-07-06 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمبري: تقييمنا يشير إلى أن السفينة التي تعرضت لهجوم ينطبق عليها المعايير التي حددها الحوثيون لاستهداف السفن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمبري: تقييمنا يشير إلى أن السفينة التي تعرضت لهجوم ينطبق عليها المعايير التي حددها الحوثيون لاستهداف السفن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تقييمنا

السفينة

تعرضت

لهجوم

ينطبق

عليها

المعايير

حددها

الحوثيون

لاستهداف

السفن

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا
ايلون ماسك: "اليوم جرى تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:19

انقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على طريق القاسمية شمال صور أثناء توجهها إلى مكان الغارات في أرزي مما أدى إلى إصابة مسعفَين

LBCI
أخبار دولية
15:11

باريس تعرب عن "قلقها" بعد فقدان أثر سائح فرنسي شاب في إيران

LBCI
آخر الأخبار
15:10

غارة جديدة على جرد بوادي وغارتين على جرد فلاوي

LBCI
اخبار البرامج
15:00

"زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا"... طوني عيسى: هدفي ليس الألقاب ولن أتوقف عن التمثيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:19

انقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على طريق القاسمية شمال صور أثناء توجهها إلى مكان الغارات في أرزي مما أدى إلى إصابة مسعفَين

LBCI
آخر الأخبار
15:10

غارة جديدة على جرد بوادي وغارتين على جرد فلاوي

LBCI
آخر الأخبار
14:50

غارتان على اطراف بلدة ارزي قضاء صيدا

LBCI
آخر الأخبار
14:36

غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-05-06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
03:12

رئيس الوزراء الياباني يؤكد أنه لن يتنازل بسهولة في المحادثات التجارية مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
10:28

زعيم مجموعة مسلحة مناهضة لحماس يؤكد تعاونه مع الجيش الإسرائيلي في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-07

الجيش الهنديّ: الضربات العسكرية الهندية على باكستان استهدفت معسكرات إرهابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سلام: الشرع متفهّم لحساسيات لبنان وتعقيدات المرحلة السابقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن

LBCI
أخبار دولية
13:29

خلافات تُبدّد التفاؤل بصفقة الأسرى قبيل لقاء نتنياهو وترامب… والانظار إلى مفاوضات الدوحة بإشراف أميركي

LBCI
أخبار دولية
13:23

مفاوضات الدوحة عشية قمة ترامب نتنياهو: الملفات الساخنة وتأثير الرد اللبناني

LBCI
أخبار دولية
13:14

الشرع يطرح ملف المعتقلين السوريين مع المفتي دريان… وذووهم يعتصمون عند معبر جوسي احتجاجاً على الإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

تغييرات فلسطينية على الساحة اللبنانية .. تسليم السلاح وشبهات فساد وتباعد من بيروت الى الضفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

عاشوراء الضاحية بعد عام وحرب: حضورٌ في غياب السيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:58

"محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني"... أزمة "فينوس" تتفاعل وهكذا رد وكيل ريتا حايك على جاك مارون

LBCI
حال الطقس
01:50

الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام: طريق إستعادة الدولة هو إكمال إتفاق الطائف وحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
03:18

الشيخ نعيم قاسم: في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن

LBCI
أخبار لبنان
03:48

قاسم: لن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان... ومستعدون للسلم وبناء البلد

LBCI
آخر الأخبار
03:28

الشيخ نعيم قاسم: مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع

LBCI
أخبار لبنان
05:05

الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحول إلى صراع المصالح

LBCI
صحف اليوم
00:35

السلاح على طاولة جلسة حكومية (الأنباء الإلكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More