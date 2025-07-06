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غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان

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2025-07-06 | 14:36
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غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان
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غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان

 
 
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