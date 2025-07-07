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الوكالة الوطنية للإعلام: جرافتان إسرائيليتان إجتازتا الجدار الفاصل والخط الأزرق في بلدة كفركلا بالقرب من محطة شلهوب قبالة بوابة فاطمة وتوغلتا بإتجاه البلدة لمسافة حوالي 400 متر وتقومان حاليًا بأعمال تجريف
آخر الأخبار
2025-07-06 | 23:47
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الوكالة الوطنية للإعلام: جرافتان إسرائيليتان إجتازتا الجدار الفاصل والخط الأزرق في بلدة كفركلا بالقرب من محطة شلهوب قبالة بوابة فاطمة وتوغلتا بإتجاه البلدة لمسافة حوالي 400 متر وتقومان حاليًا بأعمال تجريف
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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