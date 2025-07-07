الجيش الإسرائيلي: ألقينا القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا

الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مركب صيد في البحر منطقة الناقورة

الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مركب صيد في البحر منطقة الناقورة

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليل من منطقة خلة وردة الحدودية وصولًا إلى محيط بلدية عيتا الشعب وتمركزت في المنطقة