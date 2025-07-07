الداخلية السورية: اعتقال أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني خلال حملة أمنية واسعة في مدينة البوكمال ومحيطها

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الموفد الأميركي توم براك وصل إلى بيروت حيث من المقرر أن يتسلم رد لبنان الرسمي على ورقته المقترحة