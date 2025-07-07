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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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2025-07-07 | 03:52
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 16 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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