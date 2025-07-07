على عكس ما يشاع فان السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر الى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الاخير

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