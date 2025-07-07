الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور

الوكالة الوطنية للإعلام: قطع السير عند أوتوستراد الشماع في صيدا - مسرب مجدليون حارة صيدا نزولًا بسبب حادثة إنقلاب شاحنة محملة بأسياخ حديد

الوكالة الوطنية للإعلام: قطع السير عند أوتوستراد الشماع في صيدا - مسرب مجدليون حارة صيدا نزولًا بسبب حادثة إنقلاب شاحنة محملة بأسياخ حديد

على عكس ما يشاع فان السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر الى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الاخير