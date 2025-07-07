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o
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o
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
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o
متن
31
o
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براك من قصر بعبدا: أعتقد أن لبنان واسرائيل يسعيان للوصول إلى الشيء نفسه وإسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا أن تحتله
آخر الأخبار
2025-07-07 | 05:36
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براك من قصر بعبدا: أعتقد أن لبنان واسرائيل يسعيان للوصول إلى الشيء نفسه وإسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا أن تحتله
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
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براك من قصر بعبدا: أميركا لا تستطيع أن تعطي كل الأجوبة فنحن نساعد من الخارج وأنتم في الداخل عليكم إيجاد الحل
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