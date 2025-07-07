براك من قصر بعبدا: أميركا لا تستطيع أن تعطي كل الأجوبة فنحن نساعد من الخارج وأنتم في الداخل عليكم إيجاد الحل

براك من قصر بعبدا: سوريا مذهلة وهي تبدأ من الصفر والحوار بينها وبين اسرائيل انطلق

براك من قصر بعبدا: سوريا مذهلة وهي تبدأ من الصفر والحوار بينها وبين اسرائيل انطلق

براك من قصر بعبدا: أعتقد أن لبنان واسرائيل يسعيان للوصول إلى الشيء نفسه وإسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا أن تحتله