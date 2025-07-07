براك في عين التينة للقاء بري

في يومه العالمي... هكذا تطوّر الشوكولا عبر العصور: "كان يُخمّر ليُصبح مشروبًا كحوليًا"

في يومه العالمي... هكذا تطوّر الشوكولا عبر العصور: "كان يُخمّر ليُصبح مشروبًا كحوليًا"

مصادر متابعة لزيارة براك: سيتم إطلاع الجانب الإسرائيلي على نتائج المحادثات في لبنان والسفيرة الأميركية في بيروت تنتظر توضيحات على بعض التعديلات في الرد اللبناني