سلام بعد لقائه براك: ما من أي "ترويكا" ولا غيرها في ما خص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي ولا أحد يزايد علينا في هذا الصدد ونحن نعرف تمامًا أن القرار يتخذ في مجلس الوزراء

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