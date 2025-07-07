الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على مجسم "يا حسين" في كفركلا وأصابته بشكل مباشر

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور

على عكس ما يشاع فان السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر الى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الاخير