الجيش الإسرائيلي: أوامر بمصادرة وهدم 4 منازل بالضفة الغربية لفلسطينيين متورطين بقتل إسرائيليين العام الماضي

سموتريتش: علينا محاصرة مناطق القتال واستنزاف العدو قبل أن يواجه مقاتلينا

سموتريتش: علينا محاصرة مناطق القتال واستنزاف العدو قبل أن يواجه مقاتلينا

بن غفير: أدعو إلى إعادة فريق التفاوض الإسرائيلي الذي توجه إلى الدوحة