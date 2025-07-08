هيئة بحرية: سفينة تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل القدرة على التحرك بعد تعرضها لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بعد 51 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن

وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب أبلغ زيلنسكي بأنه غير مسؤول عن توقف شحنات الأسلحة إلى كييف

وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب أبلغ زيلنسكي بأنه غير مسؤول عن توقف شحنات الأسلحة إلى كييف

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات: استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الدوحة