الداخلية السورية: القبض على العميد رياض حمدو الشحادة الذي شغل مناصب عدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد

وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري نقل إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية

وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري نقل إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع: "لا اختراق حتى الآن" في مفاوضات الدوحة حول وقف إطلاق نار في غزة